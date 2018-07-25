HABER

ASBÜ Kudüs Araştırmaları Merkezi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde, Kudüs sorunu ve Beytülmakdis hakkında Türkiye'de ve uluslararası alanda akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütecek bir merkez kuruldu - Kudüs Araştırmaları Merkezi'nde, Arapça ve İbranice gibi dillerin öğretilmesine olanak sağlanacak ve akademik etkinlikler organize edilecek

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkezin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis hakkında bilimsel çalışmalar yapılacak, uluslararası düzeyde uzmanlaşmış, profesyonel akademisyenler yetiştirilecek.

Kudüs topraklarında konuşulan Arapça ve İbranice gibi dillerin öğretilmesine de olanak sağlanacak merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis ile ilgili akademik etkinlikler organize edilecek.

Bilimsel çalışmaların teşvik edileceği merkez aracılığıyla üniversitede, Beytülmakdis çalışmaları alanında ön lisans ve lisansüstü programlar açılacak.

Merkezde, Kudüs sorunu ve Beytülmakdis hakkında, Türkiye'de ve uluslararası alanda akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütülecek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayın etkinliğinde bulunulacak merkezde, bilimsel raporlar hazırlanacak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilecek.

Merkezde, kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden de yararlanılacak.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Kelebekler Vadisi'nde kaybolan 3 arkadaşı AKUT bulduKelebekler Vadisi'nde kaybolan 3 arkadaşı AKUT buldu
KKTC'de Yunanistan için yardım kampanyası başlatıldıKKTC'de Yunanistan için yardım kampanyası başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ Beytülmakdis Kudüs Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.