ASBÜ Kudüs Araştırmaları Merkezi kuruldu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) bünyesinde, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Merkezin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis hakkında bilimsel çalışmalar yapılacak, uluslararası düzeyde uzmanlaşmış, profesyonel akademisyenler yetiştirilecek.
Kudüs topraklarında konuşulan Arapça ve İbranice gibi dillerin öğretilmesine de olanak sağlanacak merkezde, Kudüs ve Beytülmakdis ile ilgili akademik etkinlikler organize edilecek.
Bilimsel çalışmaların teşvik edileceği merkez aracılığıyla üniversitede, Beytülmakdis çalışmaları alanında ön lisans ve lisansüstü programlar açılacak.
Merkezde, Kudüs sorunu ve Beytülmakdis hakkında, Türkiye'de ve uluslararası alanda akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürütülecek.
Ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayın etkinliğinde bulunulacak merkezde, bilimsel raporlar hazırlanacak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri verilecek.
Merkezde, kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden de yararlanılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu
Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!
Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı
Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi
Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum