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ASEAN ve Avustralya arasında terörle mücadele anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:20 | Son Güncelleme

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Avustralya arasında terörle mücadele anlaşması imzalandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentinde başlayan Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN)-Avustralya Özel Zirvesi’nde üye ülkelerle Avustralya, terörle mücadele anlaşmasına imza attı.

Avustralya Başbakanlığından yapılan açıklamada, ASEAN-Avustralya Özel Zirvesi’nin Terörle Mücadele Konferansı başlıklı oturumunun ardından ASEAN üyesi ülkelerle Avustralya arasında terörle mücadele anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre ASEAN ve Avustralya arasında istihbarat paylaşımı yapılması, teröre sağlanan finansmanın engellenmesi, soruşturmalarda elektronik delillerin kullanılması ve sınır koruma birimlerinin terörle mücadele kapsamında soruşturma yapabilmesi öngörülüyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ASEAN üyeleri ile Avustralya arasında imzalanan anlaşma uyarınca uluslararası standartlara uygun bir terörle mücadele mevzuatı geliştirileceğini belirtti.

Turnbull, sosyal medya üzerinden yayınlanan videoların saniyeler içinde milyonlarca kişiye ulaştığını ve bu yüzden terörle mücadele etmenin zorlaştığına dikkati çekerek, "Düşmanlarımızın yöntemleri ve taktikleri sürekli gelişiyor. Biz de kendimizi yenilemeliyiz. Tepki göstermek yeterli değil, güçlerimizi birleştirerek bu tehdide karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sydney Uluslararası Kongre Merkezi’ndeki ASEAN-Avustralya Özel Zirvesi, yarın düzenlenecek toplantıların ardından sona erecek.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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