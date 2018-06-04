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ASELASAN'ın ikincil halka arz sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

ASELSAN'ın ikincil halka arzından birim fiyat 21,35 TL olarak gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - ASELSAN'ın ikincil halka arzına ilişkin sonuçlar açıklanırken, şirket paylarının halka arzında birim fiyat 21,35 TL oldu.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ASELSAN'ın ikincil halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ASELSAN paylarının halka arzında birim fiyatın 21,35 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 140 milyon TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği bildirildi.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarlarının yatırımcı grubu
bazında dağılımı şöyle:

Yatırımcı Grubu Planlanan Tahsisat (Nominal TL) Planlanan Tahsisat Oranı (Yüzde) Talep Eden Kişi Sayısı Talep Edilen Pay (Nominal TL) Dağıtım Yapılan Kişi Sayısı Dağıtılan Pay (Nominal TL) Toplam Dağıtılan Paylara Oranı (Yüzde) Yurt İçi Bireysel 40.600.000 29,0 63.695 105.811.223 62.145 85.221.968 60,9 Şirket Çalışanları 1.400.000 1,0 657 457.039 657 451.652 0,3 Yurt İçi Kurumsal 42.000.000 20,0 267 26.130.488 267 26.130.488 18,7 Yurt Dışı Kurumsal 56.000.000 40,0 27 28.195.892 27 28.195.892 20,1 TOPLAM 140.000.000 100,0 64.646 160.594.642 63.096 140.000.000 100,0

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Aselsan ikincil halka rz

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