ASELSAN 7,5 milyar dolarlık siparişe ulaştı

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, yılın ilk çeyreğinde aldığı yeni işlerle sipariş miktarını artırdı.

Şirketin yılın ilk 3 ayında konsolide net satış tutarı 1 milyar 365 milyon 199 bin lira oldu. Satışların 1 milyar 251 milyon 39 bin liralık kısmı yurt içinde, 114 milyon 160 bin liralık kısmı yurt dışında gerçekleştirildi. Satışların oransal dağılımı ise yüzde 92 yurt içi, yüzde 8 yurt dışı olarak kaydedildi.

ASELSAN'ın dönem karı ise 351 milyon 342 bin lira oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 74 milyon 69 bin lira satış yapan ASELSAN, bu yılın aynı döneminde satışlarını yüzde 27,1 artırdı.

ASELSAN'ın uzun vadeli planlarla hareket eden ve bu doğrultuda imza altına alınmış sözleşmeli, yıllara yaygın proje tutarı geçen yıl sonunda 6,8 milyar dolar iken yılın ilk çeyreğinde bu miktar yüzde 10,3 artarak 7,5 milyar doları buldu. Siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

- Şirket yeni teknolojilerle büyüyecek

ASELSAN, 2 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar lira mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon lira artırılarak 1 milyar 210 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.