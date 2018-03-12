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ASELSAN'dan teröre karşı silah tespit radarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

ASELSAN, havaalanı, tren istasyonu, alışveriş merkezi ve miting alanları gibi insan topluluklarının bulunduğu yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı radar çalışmasını tamamladı.

ASELSAN'dan teröre karşı silah tespit radarı

ASELSAN’ın 2017 faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre radar insanların üzerine gizlenmiş patlayıcı, silah gibi tehditleri tespit ve teşhis ediyor. ASELSAN, raporda TÜBİTAK TEYDEB desteğiyle sürdürülen 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederken radara ilişkin görsel paylaşmadı. (C4Defence)

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan radar tren istasyonu havaalanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aselsan bizi çok şaşırtmaya başladı helal olsun
Aselsana teşekkür etmek lazım bedava mr çekiyorlar.
matrixe girmeye az kaldi...
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