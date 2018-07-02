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ASELSAN ile BMC arasında sözleşme imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

ASELSAN ile BMC arasında sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında toplam bedeli 94 milyon 696 bin avro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 94 milyon 696 bin avro olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2021 döneminde tamamlanacağı bildirildi.

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