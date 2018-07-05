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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 255 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 255 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ arasında 255 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile TUSAŞ arasında toplam bedeli 254 milyon 725 bin 195 dolar tutarında iki sözleşme imzalandığı bildirildi.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatların 2018-2022 yıllarında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bu açıklamanın TUSAŞ'tan alınan 5 Temmuz 2018 tarihli izne istinaden yapıldığı kaydedildi.

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