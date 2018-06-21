Aselsan Silah Sistemleri Tesisi Konya'da kurulacak

Aselsan ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya'da, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma araçlarının üretileceği tesis kurulacağı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Konya'da Aselsan ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında, Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün savunma araç ve gereçlerinin üretilmesi konusunda 300 milyon lira sermayeli bir şirketin kurulmasına dair proje için gerekli imzaların atıldığını belirtti.

Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kahramanmaraş mitingine giderken uçakta imzalandığını açıklayan Sorgun, "Proje önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. AK Parti'nin nasıl bir hizmet anlayışı olduğunu gösteren bir çalışma. Bir yandan seçim çalışmaları sürerken diğer taraftan da yatırımlar devam ediyor." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da projeyi uzun zamandır takip ettiklerini söyledi.