"ASELSAN ürünleri ilgi çekiyor"

Türkiye’de bu alanda büyük çalışmalara imza atıldığını belirten Batmaz, fuara değişik tipte tamamen ASELSAN mühendisleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş telsizler, bunların kullandığı uygulamalar, haberleşme alt yapısını oluşturan baz istasyonları ve bunların anahtarlama birimleri ile acil yardım müdahalelerinde kullanılan uygulamaları sergilediklerini ifade etti.

ASELSAN'ın fuarda sergilediği ürünler hakkında AA muhabirine bilgi veren şirketin Profesyonel Haberleşme Program Müdürü Güldehan Batmaz, CCW 2108 Fuarı’na özellikle polis, jandarma, ambulans, afet durumunda müdahale eden ekipler gibi kamu güvenliğini sağlamakla görevli birimlerin haberleşme ihtiyaçlarının çözülmesi konusundaki çalışmaların sergilendiğini belirterek, "Biz de kamu güvenliği alanındaki haberleşme çözümlerimizi buraya getirdik." dedi.

Ayrıca kriptolu haberleşmeyi sağlayan özel kripto cihazlarının da burada gösterildiğine işaret eden Batmaz, "ASELSAN dünyada kripto yazılımı, kripto donanımı geliştiren az sayıdaki şirketlerden biridir. Burada da oldukça iddialıdır. Hatta aynı zamanda bu konuda teknoloji transferi bile yapmaktadır yurt dışına." ifadelerini kullandı.

- "Gösterilen ilgi gayet iyi"

Dünyada çeşitli kripto teknolojilerinin bulunduğunu, ancak yerelde geliştirilmiş milli kriptonun kullanılmasının dışardan müdahalelere ve dinlenmeye karşı bir koruma teşkil ettiğini vurgulayan Batmaz, "Bizim çözümlerimiz bunları sağlayacak şekilde yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batmaz, fuarda ASELSAN’a gösterilen ilginin gayet iyi olduğunu da ifade etti.

ASELSAN’ı tanıyan kurumların ve firmaların fuarda yer aldığına işaret ederek, “Rakiplerimiz özellikle bizi çok iyi tanıyor. Bizi yakından takip ediyorlar. Ürünlerimiz ilgi çekmektedir. Büyük merak uyandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ürünlerin bütün tasarımlarının Türk mühendisleri tarafından yapılması ve Türkiye’de üretilmesinin büyük ilgi ile karşılandığını anlatan Batmaz, fuar kapsamında yaptıkları sunumlarda ürünlerin yoğun bir şekilde fotoğraflandığını, Uzak Doğu ülkelerinden gelen katılımcıların da ürünlere büyük ilgi gösterdiklerini belirtti.