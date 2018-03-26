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ASELSAN'dan 264,2 milyon liralık sözleşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 264 milyon 183 bin lira tutarında sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 264 milyon 183 bin lira tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 23 Mart 2018'de 264 milyon 183 bin Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan KAP Milli Savunma Bakanlığı

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