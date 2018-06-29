ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

