ASELSAN'dan sermaye artırımı kararı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1 milyar 210 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin sermaye artırımının dün yapılan olağan genel kurul toplantısında karara bağlandığı bildirildi.
Açıklamada, ASELSAN'ın 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1 milyar 210 milyon TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilecek payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzına oy çokluğu ile karar verildiği kaydedildi.
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