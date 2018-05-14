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ASELSAN'dan silah sistemi ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

ASELSAN'dan silah sistemi ihracatı

ASELSAN tarafından Muhafız Silah Sistemi ihracatına yönelik ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.

Otomatik hedef takip yeteneği, uzaktan komuta özelliği ve 30 milimetre silah gibi donanımlara sahip sistem, savaş gemileri, sahil güvenlik ve karakol botları, çıkarma gemileri ve diğer deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan ihracat MUHAFIZ silah sistemi

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