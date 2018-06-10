Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Savunma Sistemi (LSS)'nin Ankara'da gerçekleştirilen saha testleri başarıyla sonuçlandı. Zırhlı araç üzerine yerleştirilen sistemin test görüntülerinde, altına patlayıcı madde bağlanmış hava aracı tespit edilerek imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirdirme Vakfı kuruluşu olan ASELSAN'ın lazer savunma sistemleri programının son aşamasında saha testleri yapıldı. LSS adı verilen sistem, arazi ve meskun mahal kullanımı için zırhlı araç üzerine entegre edildi. Sistem, şüpheli cisimlerin ve el yapımı patlayıcıların, meskun mahalde kullanılan branda, örtü benzeri geçici engellerin ve mini insansız hava araçlarının tespit ve imhasına yönelik geliştirildi. Ankara'da gerçekleştirilen testlere Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı.

DRONE VE TÜP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Testlerde LSS'nin hareketli bir kara aracı üzerinde istenen bölgeye hızlıca intikali, ardından el yapımı patlayıcılara, branda, örtü gibi geçici yol engelleyicilere, saldırı ya da istihbarat amaçlı uçan ticari drone'lara karşı etkinliği gösterildi. LSS, altına patlayıcı madde bağlanmış ticari insansız hava aracını güvenli bir mesafede patlatmayı başardı. Sistem sayesinde mini insansız hava aracının kamerası da yakılarak etkisiz hale getirildi. Atım maliyeti kuruş düzeyinde olan sistem ile aracın yakıtı olduğu sürece kesintisiz atış yapılabiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Lazer Savunma Sistemi'nden detaylar

-Mini insansız hava aracının imha testi

