ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN göreve hazır

GÖKSEL YILDIRIM - ASELSAN, yakın zamanda duyurduğu ve ilgiyle karşılanan KORHAN silah kulesi için görev bekliyor.

Şirket, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri,

komuta kontrol ve bilgi sistemleri, tank sistemleri, hava

ve füze savunma sistemleri, hava savunma top ve akıllı

mühimmat sistemleri, hava savunma komuta kontrol

sistemleri, su altı/su üstü deniz sistemleri, torpido

ve su altı sistemleri konularında ileri teknoloji ürün

çözümleri için çalışmalar yürütüyor.

Söz konusu alanlarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kullanılan ürünler geliştiren ASELSAN, gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut ürünlerine çeşitli kabiliyetler ekleyen ASELSAN, bunun yanında yeni özgün ürünlere imza atıyor.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) bir dizi yeni ürününü tanıtan ASELSAN, geçen sürede bu ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Şirketin fuarda en dikkat çeken ürünlerinden KORHAN silah kulesi de bu sürede hazır hale getirildi.