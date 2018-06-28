Asfalt yerine çakıl taşı serilince vatandaşlar, yolu kapattı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA-Akçakale karayoluna asfalt yerine çakıl taşı serilmesine tepki gösteren bir grup, yolu 2 saatliğine trafiğe kapattı. Harran’ı gezmeye gelen turistlerin ve hastaların bulunduğu onlarca araç, kuyrukta saatlerce bekledi.

Şanlıurfa-Akçakale duble yolunun beton asfalt yerine mucur çakıl taşı serilmesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup yolu trafiğe kapattı. Karayollarına tepki gösteren vatandaşların çift yönlü kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yıllardır yol sorunlarının giderilmediğini öne sürerek tepki gösteren vatandaşlar, yolda ölümcül kazaların yaşandığını, araçların geçişi sırasında fırlayan çakıl taşları yüzünden araçlarının camlarının kırıldığını iddia etti. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda saatlerce mahsur kalan turistler ise yaşananlara tepki gösterdi. Bazı araç sürücüleri ise, yolu kapatan gruba hastalarının olduğunu belirterek, yolun açılmasını istemeleri üzerine zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay yerinde bulunan jandarmanın, karayolları yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından ikna olan vatandaşlar, yolu 2 saat sonra ulaşıma açtı.