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Asfaltta büyük hedef

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş İlçesi Çavdır-Palamut grup yolunda başladığı asfalt hazırlık çalışmalarını denetleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, 2018 yılında 450 kilometre sahti kaplama asfalt, 130 kilometre sıcak asfalt hedefi koyduklarını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt seferberliğini sürdürüyor.

Asfaltta büyük hedef

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş İlçesi Çavdır-Palamut grup yolunda başladığı asfalt hazırlık çalışmalarını denetleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, 2018 yılında 450 kilometre sahti kaplama asfalt, 130 kilometre sıcak asfalt hedefi koyduklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt seferberliğini sürdürüyor. Vatandaşların daha modern ve güvenli bir ulaşım için asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Kaş ilçesi sınırlarında bulunan 5 kilometrelik Çavdır-Palamut grup yolunda asfalt hazırlıklarına başladı. Ekipler, yol üzerindeki daralan bölgeleri genişletiyor ve ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını sağlamak için büz yerleştiriyor. Ardından yol dolgu malzemesi ile sıkıştırılıyor.

Akdemir çalışmaları inceledi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Büyükşehir Belediyesi Yollar Şube Müdürü Fatih Taşkın ve mahalle muhtarı ile birlikte çalışmaları denetmeyerek, bilgi aldı. Başkan Menderes Türel’in talimatları doğrultusunda Antalya’nın tüm yollarını konforlu hale getirmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Akdemir, 2018 yılı 450 kilometre sathi kaplama, 130 kilometrede sıcak asfalt hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Asfaltta büyük hedef

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