Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 lira olarak belirlendi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2018 yılı ocak ile eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 lira olarak tespit edildi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 lira olarak uygulanacak.
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