"Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak"

"Demokrasiyi savunacağız. Niçin? Eğer kim haksızlığa uğradıysa, bunu özgürce dile getirmenin rejimi demokrasidir. Bu yoksa kimse korkudan uğradığı haksızlığı dile getiremez. Bugün içinde bulunduğumuz tabloya bakalım. Nasıl bir tabloda yaşıyoruz? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; şu anda Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar ve 'Ne demek hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok?' diyorlar. Evet hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Yargı bağımsızsa, yargı tarafsızsa yani hakim bir yerden talimat almadan hukukun üstünlüğüne ve vicdanına göre karar veriyorsa orada yargı bağımsız ve tarafsızdır. Kim haksızlığa uğrarsa mahkemeye gider başvurur ve hakkını arar. Haksızlığı yapan kişinin gücüne teslim olmaz yargı. Haksızlığı yapan kişi güçlüyse, devlette çok önemli bir makamdaysa, vali, kaymakam, milletvekili, bakan cumhurbaşkanı ise ve haksızlık yapıyorsa, sıradan, devletin gücü karşısında hiçbir gücü olmayan vatandaşın başvuracağı tek makam vardır o da hakimdir. Yargı, talimatı saraydan, başka bir yerden alıyorsa o zaman hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur."