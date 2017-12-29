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Asgari ücretlinin alacağı net tutarlar belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline bin 709 lira geçecek

Yeni belirlenen asgari ücrete göre, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline bin 709 lira geçecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2018'den geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

(AA)

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