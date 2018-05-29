Asi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da, tarlaya gelen sulama borusunun kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren ve boruların arasında sıkışıp, boğulan dalgıç Ahmet Dönmez, Samandağ ilçesinde toprağa verildi.
İddiaya göre, dün öğlen saatlerinde Narlıca Mahallesi'nde tarlaya gelen sulama borusunun kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren itfaiye personeli ve dalgıç Ahmet Dönmez, boruların arasına sıkışıp, sudan çıkamadı. Beraberindeki bacanağı da Dönmez'i çıkartamayınca, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polisin sualtı ekipleri, 8 saatlik çalışmanın ardından Dönmez'in cansız bedenine ulaştı. Bugün Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Dönmez'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. İki çocuk babası Ahmet Dönmez, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ikindi namazına müteakiben gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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