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"ASİAD Uluslararası Kültür Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Ankara Sanayici ve İş adamları Derneğince düzenlenen festival kapsamında Anadolu Ajansına "Kültür Elçisi" ödülü verildi

Ankara Sanayici ve İş adamları Derneğince (ASİAD) düzenlenen "ASİAD Uluslararası Kültür Festivali" kapsamında Anadolu Ajansına (AA) "Kültür Elçisi" ödülü verildi.

ASİAD tarafından Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi Dış Konser Alanı'nda ASİAD Kültür Elçileri Plaket Töreni düzenlendi.

Törende, "Kültür Elçisi" ödülüne layık görülen Anadolu Ajansı adına AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka'ya plaket takdim edildi. Şıvka, plaketi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun elinden aldı.

Törende, ayrıca Topçu'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'a ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'e de ödül verildi.

Festival kapsamında alana kurulan stantlarda, 10 ülke büyükelçiliğince kültürleri tanıtıldı.

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AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka ASİAD Kültür Elçileri Plaket Töreni ASİAD Uluslararası Kültür Festivali Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçı Topçu

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