HABER

Aşık Mevlüt İhsani çadırının açılışı 20 Nisan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Aşık Mevlüt İhsani’nin adı verilen kıl çadır, 20 Nisan’da açılacak.Körfez Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde daha önce betonarme haldeki binayı yıkarak yerine yapımına başladığı kıl çadırı tamamladı.

Aşık Mevlüt İhsani çadırının açılışı 20 Nisan’da

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Aşık Mevlüt İhsani’nin adı verilen kıl çadır, 20 Nisan’da açılacak.
Körfez Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde daha önce betonarme haldeki binayı yıkarak yerine yapımına başladığı kıl çadırı tamamladı. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ve özellikle aşık ve halk ozanları için etkinlikler düzenlenecek olan çadır alanında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan İsmail Baran, Aşık Mevlüt İhsani’nin ismi verilen çadırın 20 Nisan günü saat 14.30’da açılacağını belirtti. Projenin Esentepe için hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Baran, “Bölge için güzel bir proje oldu. Burada herkes kendinden bir şeyler bulacak. Taziyeler için, çeşitli kültürel etkinlikler için vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Şimdiden Esentepe bölgesi için hayırlı olsun” dedi.
Projeden vatandaşların da memnun kaldığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ise, “Daha önce betonarme yapının olduğu bir alandı. Bu haliyle gerçekten çok güzel oldu. Gurbet kokan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir alan yaratıldı” diye konuştu.

Aşık Mevlüt İhsani çadırının açılışı 20 Nisan’da

Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şoke eden olay! Polis Başmüfettişi otoparkta intihar etti!

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.