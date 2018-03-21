Aşık Veysel İstanbul'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 45. yılında İstanbul'da anıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ünlü ozanın anısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Dostlar Beni Hatırlasın" başlıklı konser düzenlendi.

Konserde halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Aysun Gültekin ve şarkıcı Burcu Güneş sahne aldı.

Konserde Aşık Veysel'in aralarında "Güzelliğin On Para Etmez", "Beni Hor Görme Gardaşım", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Havalanma Telli Turnam", "Dost Dost Diye Hayaline Yeldiğim", "Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana" ve "Seherde Ağlayan Bülbül"ün de bulunduğu 15 eser seslendirildi.

- "Aşık Veysel denildiğinde insan nefesini tutuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Aysun Gültekin, Aşık Veysel'in halk müziğindeki değerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ozanlarımızı bir pınara benzetiyorum. Onlar pınarın kaynağı. Biz ise sadece o pınardan içiyoruz. Onların gönlünden kaynayanları sadece söylüyoruz. İyi ki bu güzellikleri bizlere sunmuşlar. Elbette, o güzel sözleri o ezgileri bir araya getirmek herkesin başarabileceği bir şey değil, Allah vergisidir. Bize de söylemek düşer."

Şarkıcı Burcu Güneş ise Aşık Veysel'in eserlerini seslendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkülerimiz büyük bir okyanus. Aşık Veysel denildiğinde ise insan nefesini tutuyor. Bu sahnede onun eserlerini seslendirmek şerefine nail olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.