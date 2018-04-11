Aşık Veysel, Tekirdağ'da türkülerle anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda, öğretim görevlilerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, orkestra eşliğinde Aşık Veysel'i anma konseri verdi.
Geceye, öğrenciler, öğretim üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Aşık Veysel'in eserlerinden oluşan, "Güzelliğin On Para Etmez", "Kahpe Felek", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım" gibi sevilen türküler seslendirildi.
Koro, izleyenlerden yoğun alkış aldı.
Konservatuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman güzel etkinlikler yapmaya çalıştıklarını, bugün de ünlü ozan Aşık Veysel'i andıklarını söyledi.
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum