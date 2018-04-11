Aşık Veysel, Tekirdağ'da türkülerle anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda, öğretim görevlilerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, orkestra eşliğinde Aşık Veysel'i anma konseri verdi.

Geceye, öğrenciler, öğretim üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Aşık Veysel'in eserlerinden oluşan, "Güzelliğin On Para Etmez", "Kahpe Felek", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım" gibi sevilen türküler seslendirildi.

Koro, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Konservatuvar Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman güzel etkinlikler yapmaya çalıştıklarını, bugün de ünlü ozan Aşık Veysel'i andıklarını söyledi.