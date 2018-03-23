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Aşık Veysel türküler ile anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, düzenlenen Türk Halk Müziği konseri ile unutulmaz halk ozanı Aşık Veysel’i andı.Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aşık Veysel Anma Gecesi’ne Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat ve CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ile çok sayıda müziksever katıldı.

Aşık Veysel türküler ile anıldı

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, düzenlenen Türk Halk Müziği konseri ile unutulmaz halk ozanı Aşık Veysel’i andı.
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aşık Veysel Anma Gecesi’ne Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat ve CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı ile çok sayıda müziksever katıldı. Mehmet Özel’in şefliğini yaptığı koro, iki bölümden oluşan konserde Aşık Veysel’in kalplere kazınan eserlerini icra etti. Ücretsiz olarak düzenlenen konserde, "Uzun İnce Bir Yoldayım, Sen Bir Ceylan Olsan, Keklik İdim Vurdular, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" gibi sevilen Aşık Veysel eserlerini seslendiren koro, salondakilerden tam not aldı.
İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan konser sonunda Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat, Şef Mehmet Özel’e çiçek takdim etti. Burada bir konuşma yapan Bolat, “Bugün unutulmaz bir gece yaşadık. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’i hoş bir biçimde anmış olduk. Bu güzel konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aşık Veysel türküler ile anıldı

Aşık Veysel türküler ile anıldı

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