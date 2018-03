Aşıklar, Afrin için atıştı

Ardahan’da Çıldır Muhtarlar Derneği tarafından Zeytin Dalı Harekatına destek için düzenlenen geceye katılan aşıklar kahraman Mehmetçik için atıştı.

Çıldırlı muhtarlar tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için elde edilen geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanmak üzere gece düzenlendi. Çıldır Gölü kenarındaki bir restoranda düzenlenen programa Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Hasan Kaymaz, Rektör Mehmet Biber, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ile kaymakam ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bölgede haritaların yeniden çizilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Onun için her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var" dedi. Yaklaşık 30 yıldır terörle aktif mücadele edildiğini ifade eden Vali Bilmez, "Son geldiği noktada terörle mücadelenin boyutu da mücadele edilen yeri de değiştirildi. Ülkemiz artık terörün yuvalandığı ülke sınırları dışında mücadele etmektedir. Bunun için güvenlik güçlerimiz cephede ve Allah’ın izniyle 30 yıllık bu terör belasından ebediyen kurtulacağız. Bölgemizde yaşanan olaylar birinci dünya savaşının devamı niteliğinde olan olaylardır. Bölgede haritaların yeniden çizilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Onun için her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Aşıklar diyarından, Çıldır’dan tekrar ülkemizin birliğine, beraberliğe ve kardeşliğe hizmet edecek bu tür bir etkinlikle inşallah cephede olan Mehmetçik’imize buradan dualarımızı gönderelim. Ve onların arkasında olduğumuzu hissettirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Çıldır Muhtarlar Derneği Arif Uzunkaya ise, "Mehmetçiğimiz vatanımızın bütünlüğü için ve ülkemizin geleceği için dış güçlere karşı her zaman mücadelesini sürdürecektir. Bizler de Mehmetçik Vakfına destek olmak için böyle bir etkinlik düzenledik" ifadelerini kullandı.

Mehmetçik’e destek gecesine aşıklar damga vurdu. Aşıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan asker ve polise övgü dolu sözler dizdi. Aşıkların, Mehmetçik’in kahramanlıklarını dile getiren atışmaları büyük beğeni topladı.