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Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 05:35 | Son Güncelleme

Sibirya üzerindeki yüksek basınç merkezi, hafta sonundan itibaren Avrupa’yı donduracak. -15’ler görülecek. Soğuk hava Trakya’da takılacak, Türkiye’ye etkisi ise sınırlı olacak. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 1 Mart’ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirtti.

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Sibirya üzerinden gelerek Avrupa’yı vuracak olan soğuk hava dalgasının Türkiye’ye etkisi kısıtlı olacak.

Rusya’nın Sibirya bölgesi üzerinde oluşan yüksek basınç merkezi, önümüzdeki günlerde Avrupa’nın tamamını donduracak. Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç kitlesi, önümüzdeki günlerde batıya kayarak Moskova, Belarus Cumhuriyeti, Polonya ile Almanya’ya ulaşacak. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin eksi 15 dereceleri göreceği tahmin edilen Sibirya soğukları, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’yi de etkisi altına almaya başlayacak. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesi için bu hafta sonu kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Trakya bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kar yağışı bekleniyor. Edirne ve Kırklareli’nde beklenen kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ’da ise aralıklı yağmur beklenirken, Trakya bölgesinde hava sıcaklığının pazar günü 4-6 derecelere düşeceği değerlendiriliyor.

İstanbul’a gelmesi muhtemel kar yağışıyla ilgili konuşan Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de Batı Trakya’dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına karşı uyardı: “İstanbul’a 25 Şubat gecesi karla karışık yağmur yağabilir. Ancak maksimumu bu. Sonrasında, 26-27 Şubat tarihleri aralıklı yağmurlu ve soğuk geçecek.”

1 MART’TAN SONRAYA DİKKAT

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 1 Mart’ta gelmesi muhtemel ayrı bir soğuk hava dalgası daha olduğunu belirterek “Asıl buna dikkat etmek lazım” dedi. 1 Mart’ta Marmara’da ısının sıfırın altına düşebileceğini söyleyen Öztel, şöyle devam etti: “Yağış olursa kar olur. Edirne, Bolu, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, İstanbul... Her yerde kar olur. Buna dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Tahminler çok hızlı değiştiği için 25 Şubat’ta görülen karla karışık yağmur ne kadar sürecek kestiremiyoruz. Hafta sonu öncül bir soğuk gelecek, asıl soğuklar ise bir sonraki hafta sonu 1-2-3 Mart’ta etkili olacak diyebiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta sonu İstanbul’da, Marmara’da hem soğuk hem de birinde kar yağma ihtimali var. Uzun soluklu 10 gün bizi bekliyor. Ama kesin tahmin için erken.”

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Sizin demenizle olmuyor o işler bir kıstır kar yağacak dediniz ne kar yağdı ne yağmur:)
Kış şimdi geldi,,yok yok asıl kış şimdi,,yok ya haftaya gelecekmiş..Yahu kış niye gelmiyor ki rezil kepaze etti bizi (Meteoloji)
tahmin diyor hemşerim ben daha iyisini yaparim diyorsan git iddaa oyna zengin ol nasil yapılır tahmin göster milletr
KARR BONBASIMI ATTINIZ NEREDEN BİLİYORSUNUZ. SİZ HİÇ TAHMİN YAPAMIYORSUNUZ SONUÇTA
aralık ayından beri yağacak doğru yağdı ama ne yağdı:)
buay karyok mart ta da yok gıbı nısan meçhul
Bu kadar caniliklerden sonra çocuklar a yapılanlardan sonra hırsızlık gasp adam öldürmeden sonra rabbim bizi helak etmiyor ona sukredelim geldi geliyor la ugrasmayalim o
Eskiler İstanbul'un kışı yaza çıkarken olur diye boşuna söylememişler. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.
Az kaldiiiiiiiiii Az soraaaaaaaa
Baslik komik olmus'yok yok bu sefer kandirmiyoruz' der gibi:)
Aslında kış gelecek ama reklamlardan sonra :))
Meteroloji kurumu revize edilmeli. Üniversitelere hava tahmini yapma yetkisi verilmeli.Yabancı ülkelerin sitelerinde 1 Mart’a kadar İstanbul’da kar gözükmüyor.
BU SENE BU HABERCİLER ŞU KARI YAĞDIRAMADI BİR TÜRLÜ NE KARMIŞ BE İstanbula kolay kar yağmıyor 3 ay boyunca her hafta kar haberi sıktı artık
meteroloji şu kar'ı bir yağdıramadı tahminler fiyasko hep fos çıktı..gelceği bilseydik müneccim olurduk her şey yüce allahımızın takdiridir.senelerdir boş seyler dinlemiyormuyuz zaten..
1mart doğru olabilir zira şu ara moskova 100 yılın en sert kışını yaşıyormuş ve o sistem avrupaya kaymış görünüyor oradanda balkanlar üzerinden hooop Turkiye'ye giriş yapar. Mart kapidan baktırır kazma kürek yaktırır.
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