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"Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: -"Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz, biri tam tamına 4 bin 962 metre uzunluğunda olan çift tüplü tünel yapıyoruz" - "Geçen yıl başlattığımız proje çok hızlı ilerliyor. Daha şimdiden çok zor koşullarda çalışılmasına karşın Ilgar Tüneli'nde önemli bir ilerleme sağladık"

CÜNEYT ÇELİK - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ilgar Tüneli'nde önemli ilerleme sağladıklarını belirterek, "Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz, biri tam tamına 4 bin 962 metre uzunluğunda olan çift tüplü tünel yapıyoruz" dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgar Tüneli'ni de içeren 62 kilometrelik Ardahan-Çıldır Ayrımı Hanak-Damal-Posof Göksun yolunun ilk 41 kilometresinde yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

Bu yolun Türkgözü Sınır Kapısı'na kadar uzanan önemli bir yol olduğunu ifade eden Arslan, "Ardahan, Kars için önemli, bölge için önemli bir yol. Bu yolu sıcak asfalt kaplamalı bölünmüş yol haline getiriyoruz." diye konuştu.

Arslan, Ilgar Dağı'nı tünelle aştıklarını kaydederek, "Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Posof-Damal arasında yer alan ve bölgede gerçekleştirilen en zorlu proje olan Ilgar Dağı geçişini tünelle aşıyoruz. Aşılmaz Ilgar'ı delip geçiyoruz, biri tam tamına 4 bin 962 metre uzunluğunda olan çift tüplü tünel yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında toplam 393 metre uzunluğunda 3 çift köprü inşa ettiklerine değinen Bakan Arslan, Ardahanlıları yoğun geçen kış aylarında kar, çığ, tipi demeden güvenli ve yüksek standartlı ulaşım imkanına kavuşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

- Ardahan Kafkasların merkez şehirlerinden olacak

Bakan Arslan, projenin tamamlanmasıyla söz konusu yolun 15 kilometre kısalacağını, seyahat süresinin ise neredeyse yarıya düşeceğini belirterek, "Yol ve tünelin tamamlanmasıyla bölgede ticaret, gelir, iş ve aş artacak. Posof'a, Türkgözü'ne ulaşım sağlayan yol ve tünel ile Ardahan, Türkgözü'nden de Kafkaslara kadar Kafkasya'nın merkez şehirlerinden olacak." şeklinde konuştu.

- Ilgar Dağı Tüneli

Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan ve Türkgözü Gümrük Kapısı yolu üzerinde bulunan Ilgar Dağı engelini aşacak olan 'Ilgar Tüneli'nin temeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla 11 Mart 2017'de atıldı.

Ardahan Çıldır yol ayrımından itibaren 2017 yılında başlanan 41 kilometrelik uluslararası standartlardaki duble yolun yapım çalışması devam ediyor. Yolun 41. ile 62. kilometreleri arasında etüt ve araştırma geliştirme proje çalışmaları devam ederken bu kesimde ayrıca 3 bin 314 metre uzunluğundaki Gümüş Kavak Tüneli ile 605 metre uzunluğundaki Posof çayı viyadüğü bulunuyor.

Söz konusu yolda 28,70 metre uzunluğunda Bağırsak Deresi Köprüsü, 277 metre uzunluğunda Kura Nehri Viyadüğü ve 87,30 metre uzunluğunda Çayağzı Köprüsü de yer alıyor.

Proje bedeli yaklaşık 445 milyon lira olan yoldaki Ilgar Tüneli, sol tüp uzunluğu 4 bin 962 metre ve sağ tüp uzunluğu ise 4 bin 802 metre olan iki tüpten oluşuyor. Tünel ile ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Ilgar tüneli Kars Posof

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