HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Asılsız bomba tehdidine 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Avustralya'da mahkeme, bomba tehdidiyle uçağın geri dönmesine neden olan kişiye 12 yıl hapis cezası verdi

MELBOURNE (AA) - Avustralya mahkemesi, asılsız bomba tehdidiyle Malezya Havayollarına ait bir uçağı geri döndüren Sri Lankalı yolcuyu 12 yıl hapisle cezalandırdı.

Geçen yıl Avustralya'nın Melbourne kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur seferini gerçekleştiren uçakta, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek uçağın geri dönmesine neden olan Sri Lankalı yolcu Manodh Mark, uçağın kontrolünü ele geçirme girişiminde bulunmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, uçağın güvenliğini tehlikeye atmak, kokpite girmeye çalışmak, patlayıcıyı tehdidinde bulunmak, uygunsuz davranışlar, uçak güvenliğini ihlal etme, zarar verme ve yolcuların hayatını tehlikeye atmaktan yargılanan Mark'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İçinde 220 yolcusu bulunan uçak Melbourne'den hareket ettikten 15 dakika sonra Mark'ın bomba tehdidi nedeniyle geri dönüş yapmak zorunda kalmıştı.

Uçağın Melbourne'e inişinden sonra polis tarafından gözaltına alınan Sri Lankalı yolcunun üzerinde bomba bulunduğu iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandıRezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı
Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleniKuş Cenneti'nde nilüfer şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya hapis cezası malezya hava yolları sahte bomba tehdidi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Büyük ikramiye Hatay ve İstanbul'a gitti!

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Büyük ikramiye Hatay ve İstanbul'a gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.