“Asım Bir Varoluş Hikayesi” sanatseverlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ve vatanı uğruna her şeyini hiçe sayarak ölüme koşan Asım’ı, 15’lileri ve Nusrat Mayın Gemisini konu alan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” adlı tiyatro oyunu Konyalı sanatseverlerle buluştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” adlı oyun, Dünya Tiyatrolar Günü’nde izleyiciyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde “Asım Bir Varoluş Hikayesi” isimli oyun ilk gösteriminde Konyalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Senaristliğini Taner Büyükarman’ın, yönetmenliğini de Mustafa Uzman’ın yaptığı oyun izleyenlerden tam not aldı. Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri Safahat’ta ideal gençlik profili olarak hayal ettiği Asım’ın Çanakkale müdafaasındaki canını, sevdiklerini ve hayallerini hiçe sayarak vatan uğruna ölüme koştuğu, 15’lileri ve Nusrat Mayın Gemisini anlatan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” oyunu, Nisan ayı içerisinde her Salı saat 20.30’da Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum