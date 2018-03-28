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“Asım Bir Varoluş Hikayesi” sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ve vatanı uğruna her şeyini hiçe sayarak ölüme koşan Asım’ı, 15’lileri ve Nusrat Mayın Gemisini konu alan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” adlı tiyatro oyunu Konyalı sanatseverlerle buluştu.Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” adlı oyun, Dünya Tiyatrolar Günü’nde izleyiciyle buluştu.

“Asım Bir Varoluş Hikayesi” sanatseverlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ve vatanı uğruna her şeyini hiçe sayarak ölüme koşan Asım’ı, 15’lileri ve Nusrat Mayın Gemisini konu alan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” adlı tiyatro oyunu Konyalı sanatseverlerle buluştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” adlı oyun, Dünya Tiyatrolar Günü’nde izleyiciyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde “Asım Bir Varoluş Hikayesi” isimli oyun ilk gösteriminde Konyalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Senaristliğini Taner Büyükarman’ın, yönetmenliğini de Mustafa Uzman’ın yaptığı oyun izleyenlerden tam not aldı. Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri Safahat’ta ideal gençlik profili olarak hayal ettiği Asım’ın Çanakkale müdafaasındaki canını, sevdiklerini ve hayallerini hiçe sayarak vatan uğruna ölüme koştuğu, 15’lileri ve Nusrat Mayın Gemisini anlatan “Asım Bir Varoluş Hikayesi” oyunu, Nisan ayı içerisinde her Salı saat 20.30’da Mevlana Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

“Asım Bir Varoluş Hikayesi” sanatseverlerle buluştu

“Asım Bir Varoluş Hikayesi” sanatseverlerle buluştu

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