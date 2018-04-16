Asimder Başkanı, Başkan Karadağ’ı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Şoförler Cemiyet Başkanı Seyyat Karadağ’ı ziyaret etti.

Dilucu sınır kapısında bazı gümrük memurlarının keyfi kişisel davranarak Iğdır ve Nahcıvan vatandaşlarına zorluk çıkardıklarına değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan Cumhuriyeti ile tek sınırımız olan Nahcıvan Özerk Muhtariyetine bağlı Sederek ve Türkiye sınır kapısı Dilucu’nun Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde çimento görevi yapmaktadır. Bu sınır kapılarından gidiş ve gelişler rahat olmalı ki iki kardeş millet bir biriyle diyalogu gelişsin, yakın zamanlarda kapılarda ki yığılmalardan dolayı çok şikayet duymaktayız. Cemiyetinizin bu konuyu yetkili kurumlara taşıyarak gerekli kolaylıkların sağlanmalıdır. Yeni görevinizin size ve yönetime hayırlı olmasını dilerim. Asimder olarak toplumumuz için yapacağınız her adımda yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim” dedi.

Iğdır Şoförler Cemiyeti Başkanı Seyyat Karadağ ise, “Şehrimizdeki sorunları şoför esnafı olarak bilmekte ve duymaktayız. Sınır kapılarımızda ki bazı memurların keyfi davranışları gümrük işlemlerinde yoğunluk yaratmaktadır. Sınır kapılarımızda ki iş yoğunluğunun da farkındayız. Çalışan arkadaşlarımızla birlikte el ele verip bu sorunlarında üstesinden geleceğiz. Esnaf ve kamu kuruluşlarındaki memur arkadaşlarla birlikte bu sorunda çözüme kavuşturulacak ve kardeş Azerbaycan ile gidiş gelişimiz rahat olacaktır. Asimder Genel Merkezi ve yöneticilerine de ayrıca teşekkür ederim. Bu nazik ziyaretinizden dolayı hem de şoför esnafının bu sorununu dile getirdiğiniz için bizde sizlerin mücadelesini verdiğiniz 1915 sözde Ermeni soykırım yalanına karşı hep yanınızda olup desteklemeye hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Şoförler Cemiyeti Başkanı Seyyat Karadağ’a Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı ile Ermenilerin bölgede yapmış oldukları katliamları içeren tarih kitaplarını hediye etti.