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Asimder Başkanı Gülbey, Başhekim İlhan’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Asimder Başkanı Gülbey, Başhekim İlhan’ı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan’ı ziyaret etti.
Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, derneklerinin 1915-1920 yıllarında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamlarla Azerbaycan Karabağ bölgesinde işgalci Ermeni devlet askerlerinin yaptığı katliamları içeren fotoğraf sergilerini çeşitli şehirlerde açtıklarını ve halkı Ermeni lobisi yalanlarına karşı bilgilendirdiklerini belirtti. Gülbey, “şehrimizin baş ucunda bulunan sınırımızdan 500 metre ilerideki Ermenistan Nükleer Santrali Metzamor’dan sızan radyasyon gazından dolayı şehrimizde çok sayıda kanser ölümlerinin olduğu ve bu konuda gerekli tedbirler alınması gerekir. Siz Doktorlarımızdan da isteğimiz yukarı yetkililere bildirerek derhal gerekli önemlerin alınmasını sağlamanızdır. Bizler kanserden ölmek istemiyoruz. Çocuklarımıza hastalıksız bir Iğdır bırakalım” dedi.
Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan ise, “Asimder’in çalışmalarını taktirle takip etmekteyim. Bölgemizde Ermenistan Metzamor nükleer santralinin oluşturduğu sıkıntılar konusunda belirtiler var gibi olsa da Iğdır’ın kışın yanlış yakacaktan ve yerleşim yerinden dolayı da hava kirliliği başlıca kanser sebeplerinden biridir. Ölüm sayısının nüfusa göre çok olduğu doğrudur. Biz devlet hastanesi olarak her türlü imkana sahibiz, bu tür hastalarımıza karşı çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan’a Türk-Azerbaycan ve dernek logosunun bulunduğu masa bayrakları ile ermeni çetelerin bölgede yaptıkları katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.

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