HABER

Asimder Başkanı Gülbey: “Pkk’lılar Ermenilerin desteğiyle Ukrayna’ya kaçıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Suriye ve Irak’ta bulunan PKK’lıların Türkiye üzerinden Ermenistan’a oradan da Ukrayna ve Avrupa’ya giriş yaptığını öne sürdü.Suriye ve Irak’taki savaşta bulunan yabancı PKK’lıların Avrupa’ya geri dönüş yaptığını söyleyen ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Suriye ve Irak’tan geri dönenler Türkiye üzerinden Ermenistan ve Ukrayna’ya gidiyor.

Asimder Başkanı Gülbey: “Pkk’lılar Ermenilerin desteğiyle Ukrayna’ya kaçıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Suriye ve Irak’ta bulunan PKK’lıların Türkiye üzerinden Ermenistan’a oradan da Ukrayna ve Avrupa’ya giriş yaptığını öne sürdü.
Suriye ve Irak’taki savaşta bulunan yabancı PKK’lıların Avrupa’ya geri dönüş yaptığını söyleyen ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Suriye ve Irak’tan geri dönenler Türkiye üzerinden Ermenistan ve Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat anlaşması var. Böylelikle batılı ülkeler kendilerine yeni büyük bir problem oluşturmuş oldu. Türkiye tarafı bu geçişleri engellemek ve topraklarından teröristlerin geçmesini durdurmak için mücadele veriyor fakat hepsini durdurması mümkün olduğunu söylemek güç. Ukrayna pasaportu almak Ukrayna’da çok kolay ve bu sebeple teröristler Ukrayna’ya gidiyor. Esas sorun yüzlerce teröristin dünyanın farklı noktalarından bu bölgeye gelmesidir. Avrupa Birliği, Kiev’in Rusya’ya karşı olması için vizeleri kaldırdı fakat bu durum da Avrupa Birliği içinde bir güvenlik sorununa sebep olacaktır” dedi.

Asimder Başkanı Gülbey: “Pkk’lılar Ermenilerin desteğiyle Ukrayna’ya kaçıyor”

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

İstismar düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişme!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TRT'nin 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

TRT'nin 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

Canan Karatay'ı ağlatan soru! Gözyaşlarına hakim olamadı!

Canan Karatay'ı ağlatan soru! Gözyaşlarına hakim olamadı!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.