Asimder Başkanı Gülbey: “Pkk’lılar Ermenilerin desteğiyle Ukrayna’ya kaçıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Suriye ve Irak’ta bulunan PKK’lıların Türkiye üzerinden Ermenistan’a oradan da Ukrayna ve Avrupa’ya giriş yaptığını öne sürdü.

Suriye ve Irak’taki savaşta bulunan yabancı PKK’lıların Avrupa’ya geri dönüş yaptığını söyleyen ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Suriye ve Irak’tan geri dönenler Türkiye üzerinden Ermenistan ve Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat anlaşması var. Böylelikle batılı ülkeler kendilerine yeni büyük bir problem oluşturmuş oldu. Türkiye tarafı bu geçişleri engellemek ve topraklarından teröristlerin geçmesini durdurmak için mücadele veriyor fakat hepsini durdurması mümkün olduğunu söylemek güç. Ukrayna pasaportu almak Ukrayna’da çok kolay ve bu sebeple teröristler Ukrayna’ya gidiyor. Esas sorun yüzlerce teröristin dünyanın farklı noktalarından bu bölgeye gelmesidir. Avrupa Birliği, Kiev’in Rusya’ya karşı olması için vizeleri kaldırdı fakat bu durum da Avrupa Birliği içinde bir güvenlik sorununa sebep olacaktır” dedi.