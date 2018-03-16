Asimder Halepçe katliamını kınadı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Halepçe katliamının 30. Yıldönümünde kınadı.
Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, masum insanların zehirli gazlarla katledildiği Halepçe katliamını şiddetle kınadığını söyledi. Gülbey, “Dünyanın neresinde olursa olsun, sivil insanları katleden tüm zalimleri lanetliyoruz. Hocalı’da Ermenilerin katlettiği Azerbaycan’lı kardeşlerimizin, 1915-1920 yıllarında Osmanlı zamanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamlar, Bosna’da Sırpların yaptığı katliamların nasıl acısını yüreğimizde taşıyorsak, Halepçe’de de Saddam Hüseyin tarafından katledilen 5 bini aşkın masum insanın acısını yüreğimizde taşıyor ve katilleri lanetliyoruz. Tarih bu mezalimleri unutmayacaktır. Her hatırlandığında zalimler lanetleneceklerdir” dedi.
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