HABER

Asimder Halepçe katliamını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Halepçe katliamının 30.

Asimder Halepçe katliamını kınadı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Halepçe katliamının 30. Yıldönümünde kınadı.
Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, masum insanların zehirli gazlarla katledildiği Halepçe katliamını şiddetle kınadığını söyledi. Gülbey, “Dünyanın neresinde olursa olsun, sivil insanları katleden tüm zalimleri lanetliyoruz. Hocalı’da Ermenilerin katlettiği Azerbaycan’lı kardeşlerimizin, 1915-1920 yıllarında Osmanlı zamanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamlar, Bosna’da Sırpların yaptığı katliamların nasıl acısını yüreğimizde taşıyorsak, Halepçe’de de Saddam Hüseyin tarafından katledilen 5 bini aşkın masum insanın acısını yüreğimizde taşıyor ve katilleri lanetliyoruz. Tarih bu mezalimleri unutmayacaktır. Her hatırlandığında zalimler lanetleneceklerdir” dedi.

FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Artvin polis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

Artvin polis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.