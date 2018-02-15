Aşiret liderinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Van'ın Ertoşi aşireti lideri İskender Ertuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklerini bildirdi.

Ertuş, yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'den gelen şehit haberleri karşısında derin üzüntü duyduklarını belirtti.

"Şahsım ve bana bağlı olan tüm Ertoşi aşireti mensupları olarak, ülkemize her türlü desteği vermeye hazırız" diyen Ertuş, aşiretinin Osmanlı'dan bu yana devletine olan sadakatini hiçbir zaman bozmadığını, bundan sonra da bozmasının mümkün olmadığını kaydetti.

- "Biz devletine sadık Kürtleriz"

Terör örgütü PKK'ya karşı ilk silah alan aşiret lideri olduğunu anımsatan Ertuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımak uğruna aşiretimden yüzlerce şehit verdik. Ayrıca şunun da altını iyice çizmek isterim ki, Kürt olmamız, asla teröre destek verdiğimiz veya yanında saf tuttuğumuz anlamına gelemez. Biz değerlerine, örf, adet ve geleneklerine bağlı ve devletine sadık Kürtleriz. Bizi olmadığımız şekilde gösteren yanlış düşünceler ancak körleşmiş, ırkçı ve insanlığı bir nebze olsun idrak edemeyen zihinlerin ürününden başka bir şey değildir."

Devleti her şeyden öte şeref, haysiyet ve onur olarak idrak ettiklerini ifade eden Ertuş, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı maddi ve manevi değerlerle sömürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Devletimizi bu terör kusturan zihinlerden temizlemek için Ertoşi aşireti olarak ülkemiz için bir daha silah altına alınmaya hazırız. Askerimizin Afrin bataklığından bir an önce başarılı bir şekilde çıkmasını Allah'tan niyaz ediyor ve şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum."