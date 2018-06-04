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Aşırı sağcı İtalyan İçişleri Bakanı Tunus ile krize yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni hükümetin İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin açıklamaları iki ülke arasında krize neden oldu - İtalyan bakan, "Tunus'un ülkesine suçluları gönderdiği" yönündeki açıklamalarının bağlamından çıkarıldığını savundu

TUNUS (AA) - İtalya'da yeni hükümetin koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin "Tunus buraya suçluları gönderiyor" açıklaması, iki ülke arasında krize yol açtı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Lorenzo Fanara bugün bakanlığa çağrıldı. Büyükelçiye Tunus'un İtalyan bakanın söz konusu açıklamalarından "duyduğu şaşkınlık" iletildi.

Açıklamada, "Tunus'un Akdeniz komşusu ile yasa dışı göçle mücadelede iş birliği için ortaya koyduğu çabalara, İtalyan Bakanın açıklamalarının tamamıyla ters düştüğüne" vurgu yapıldı.

- "Sözlerim bağlamından çıkarıldı"

Öte yandan, İtalyan Bakan Salvini'nin Tunus'taki İtalya büyükelçisiyle irtibata geçerek, "sözlerinin bağlamından çıkarıldığını Tunuslu yetkililere iletmesini talep ettiği belirtildi.

İtalya'da yeni hükümetin tartışmalı koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi Lideri Matteo Salvini, kampanya döneminde de Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı söylemleri ile öne çıkmıştı.

Salvini, göreve başladıktan birkaç gün sonra, "Yasa dışı göçmenler için güzel vakitler bitti. Bedava yolculuk bitti. Çantalarını toplama zamanı geldi." sözlerinin yanı sıra, "Tunus özgür ve demokratik bir ülke ancak buraya saygın insanlarını değil suçlularını gönderiyor." demişti.

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Tunus

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