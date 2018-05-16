Aşırı sağcı liderden başörtülülere hakaret

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eşbaşkanı Alice Weildel, başörtülüleri hedef alan sözleriyle tepki çekti.
Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Weildel, hükümetin göç ve mülteci politikasını eleştirerek, ''Burkalar, başörtülü kızlar ve finanse edilen bıçaklı adamlar ile diğer tembeller refahımızı, ekonomik büyümeyi ve her şeyden önce sosyal devleti güvence altına almayacaktır.'' ifadelerini kullandı.
Weidel, bu sözlerinin ardından diğer partilere mensup milletvekillerince yuhalandı.
Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de Weidel'in konuşmasına tepki göstererek, ''Sayın Weidel başörtülü kızlar ifadesiyle tüm başörtülü kadınları dışladınız.'' diyerek Weidel'den ifadelerini düzeltmesini istedi.
Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de Weidel'in sözlerini eleştirerek, ''Bugün yaptığınız için utanmalısınız.'' dedi.
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