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Aşırı yağışlar Ferhat Göçer sevgisine engel olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı coşkusunu Alanya’da bulunan Wome Deluxe Otel misafirleri ile paylaşan Ferhat Göçer, performansı ile unutulmaz anlar yaşattı.

Aşırı yağışlar Ferhat Göçer sevgisine engel olmadı

İSTANBUL, (DHA) - RAMAZAN Bayramı coşkusunu Alanya’da bulunan Wome Deluxe Otel misafirleri ile paylaşan Ferhat Göçer, performansı ile unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçının konserine kötü hava şartları da engel olmadı.

Antalya Alanya’da Wome Deluxe’te sevenleri ile bir araya gelen Ferhat Göçer, muhteşem sesi ve performansı ile sevenlerini adeta büyüledi. Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Wome Deluxe Anfi Tiyatro’da yapılması planlanan fakat olumsuz hava koşulları nedeni ile balo salonuna alınan konsere bini aşkın misafir katıldı.

Ferhat Göçer’in muhteşem performansına, sevenlerinin de coşku ile yanıt vermesi üzerine ünlü sanatçı, normal şartlar altındaki bitiş saatinden 45 dakika daha fazla kalarak jest yaptı. Konseri, “Unutamayacağım coşku dolu bir gece oldu” sözleriyle özetleyen ünlü sanatçı, Türkiye ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı da kutlamayı ihmal etmedi.

Konserin ardından Ferhat Göçer’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, “Alkolsüz aile konseptinde hizmet veren otelimizde tatilini geçirmekte olan misafirlerimize unutamayacakları farklı bir bayram yaşatırken, her hafta sonu düzenleyeceğimiz bu konserlerle tüm misafirlerimizin tatil keyiflerini pekiştireceğiz” dedi.

Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleşecek olan Wome Deluxe Yaz Konserlerinde, Sevcan Orhan, Resul Dindar ve Deniz Toprak da sevenleri ile buluşacaklar.

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