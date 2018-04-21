HABER

Aşırı yağışlardan dolayı hastaneyi su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da etkili olan yağışlardan dolayı özel bir hastanenin acil servisini su bastı.

Diyarbakır’da etkili olan yağışlardan dolayı özel bir hastanenin acil servisini su bastı. Su basan hastanede bulunan hastalar ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.
Diyarbakır’da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, özel bir hastanenin acil servisini su bastı. Su baskınından dolayı acil serviste bulunan hastalar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Hastanede bir anda yaşanan paniğin ardından yetkililerin devreye girmesiyle hastaneye ait ambulanslar ve 112 acil servisinden takviye gelen ambulanslarla hastalar çevre hastanelere götürüldü. Su baskınından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri acil serviste biriken suyu çekti.
Çevre hastanelere nakledilen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Binlerce kişi tek tek tespit edildi!Binlerce kişi tek tek tespit edildi!
CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.