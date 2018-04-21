Aşırı yağışlardan dolayı hastaneyi su bastı

Diyarbakır’da etkili olan yağışlardan dolayı özel bir hastanenin acil servisini su bastı. Su basan hastanede bulunan hastalar ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.
Diyarbakır’da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, özel bir hastanenin acil servisini su bastı. Su baskınından dolayı acil serviste bulunan hastalar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Hastanede bir anda yaşanan paniğin ardından yetkililerin devreye girmesiyle hastaneye ait ambulanslar ve 112 acil servisinden takviye gelen ambulanslarla hastalar çevre hastanelere götürüldü. Su baskınından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri acil serviste biriken suyu çekti.
Çevre hastanelere nakledilen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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