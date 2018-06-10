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"Aşırıya kaçmamak şartıyla bilgisayar ve internete itirazımız yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Okumak, kendimizi, ruhumuzu geliştirmek, insan olmak, medeni olmak için son derece elzem bir husus. Gençler, çocuklar, hepiniz teknolojiyi çok seviyorsunuz, aşırıya kaçmamak şartıyla akıllı telefonlar, bilgisayar, internet, bunlara bir itirazımız yok ama okumadan da olmaz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Okumak, kendimizi, ruhumuzu geliştirmek, insan olmak, medeni olmak için son derece elzem bir husus. Gençler, çocuklar, hepiniz teknolojiyi çok seviyorsunuz, aşırıya kaçmamak şartıyla akıllı telefonlar, bilgisayar, internet, bunlara bir itirazımız yok ama okumadan da olmaz." dedi.

Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Terminal Mahallesi'nde yaptırılan Mehmet Doğan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Mehteran ekibinin gösterisiyle başlayan programda konuşan Akdağ, kütüphane yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Akdağ, Sekmen'in sosyal ve kültürel hayatın canlanması için güzel hizmetlere imza attığını belirterek, "Bu şehir kütüphanesine ismi verilen değerli hocamız Mehmet Doğan'ın ilk olan 'Batılılaşma İhaneti' kitabını 16 yaşlarında okudum. Fikri gelişmeme en ziyade etki eden kitaplardan birisiydi. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin böyle fikir adamı, yazarlara çok ihtiyacı var. Bize geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran bir köprü vizyonu kuran yazarlarımız bizim için çok önemli." diye konuştu.

Kütüphanelerin gençler için çok önemli olduğuna işaret eden Akdağ, "Okumak, kendimizi, ruhumuzu geliştirmek, insan olmak, medeni olmak için son derece elzem bir husus. Gençler, çocuklar, hepiniz teknolojiyi çok seviyorsunuz, aşırıya kaçmamak şartıyla akıllı telefonlar, bilgisayar, internet, bunlara bir itirazımız yok ama okumadan da olmaz." ifadesini kullandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise Erzurum'un bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirtti.

Erzurum'da Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kütüphane, müze ve tiyatro merkezinin inşa edildiğini aktaran Azizoğlu, bu önemli yapılarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kütüphaneye Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın ismini verdiklerini söyledi.

Şehrin hizmetine sundukları kütüphanede 15 bin civarında kitap olduğunu kaydeden Sekmen, "Öğrencilerimiz buraya gelerek derslerini çalışabilecek. Burası dershaneler ve çeşitli sosyal donatılarla bir külliye. Kütüphanenin alt katında mahallenin taziyelerini yapabileceği büyük bir salon oluşturduk." dedi.

Dua edilmesinin ardından katılımcılar kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

Açılışa, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, kütüphaneye ismi verilen Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Erzurum kütüphane Recep Akdağ

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