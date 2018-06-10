"Aşırıya kaçmamak şartıyla bilgisayar ve internete itirazımız yok"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Okumak, kendimizi, ruhumuzu geliştirmek, insan olmak, medeni olmak için son derece elzem bir husus. Gençler, çocuklar, hepiniz teknolojiyi çok seviyorsunuz, aşırıya kaçmamak şartıyla akıllı telefonlar, bilgisayar, internet, bunlara bir itirazımız yok ama okumadan da olmaz." dedi.

Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Terminal Mahallesi'nde yaptırılan Mehmet Doğan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

Mehteran ekibinin gösterisiyle başlayan programda konuşan Akdağ, kütüphane yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Akdağ, Sekmen'in sosyal ve kültürel hayatın canlanması için güzel hizmetlere imza attığını belirterek, "Bu şehir kütüphanesine ismi verilen değerli hocamız Mehmet Doğan'ın ilk olan 'Batılılaşma İhaneti' kitabını 16 yaşlarında okudum. Fikri gelişmeme en ziyade etki eden kitaplardan birisiydi. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin böyle fikir adamı, yazarlara çok ihtiyacı var. Bize geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran bir köprü vizyonu kuran yazarlarımız bizim için çok önemli." diye konuştu.