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Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’de hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına, yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacını devirdi.Çanakkale’de kuvvetli fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Çanakkale’de hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına, yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacını devirdi.
Çanakkale’de kuvvetli fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri geçici olarak iptal edildi. Hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Merkeze bağlı Işıklar köyü Dörtyol Mahallesinde yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacı kökünden ayrılarak, Mehmet Aykut’a ait iki katlı bir evin çatısına devrildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor düzendi. UEDAŞ ekipleri ise kopan elektrik tellerini onardı.
Mehmet Aykut’un kayınpederi 60 yaşındaki Veli Küçümen, ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini belirterek, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade etti. Küçümen, "Ev damadım Mehmet Aykut’a ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Evin üstüne yıkıldı. Olayın ardından burada yaşayan ablam haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece evin saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarmada geldi, rapor tuttu" şeklinde konuştu.

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

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Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi
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Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi
3 / 6

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi
4 / 6

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi
5 / 6

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi
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Asırlık ağaç evin çatısına devrildi

Asırlık ağaç evin çatısına devrildi
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