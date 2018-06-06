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Asırlık "Ahi zaviyesi" gençlik merkezine dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Selçuklu döneminde Ahilik teşkilatı mensuplarının dini ve ahlaki eğitim almaları amacıyla Ahi Şerafettin tarafından 13. yüzyılda yaptırılan ve zamanla tarihi dokusunu kaybettiği için restore edilen Ahi Şerafettin Zaviyesi'nde gençlere din ve dil eğitimi veriliyor - Din İlim Gençlik ve Eğitim Merkezi bünyesinde, tarihi zaviyede imam hatip okulu öğrencilerine dini bilgi ve Arapça dil eğitimi, Suriyeli gençlere üniversiteye hazırlık kursu ve Afganlara da Türkçe dil eğitimi imkanı tanınıyor

SEFA ŞAHİN - Selçuklu döneminde Ahilik teşkilatı mensuplarının dini, ahlaki ve Ahilik eğitimi almaları amacıyla Ahi Şerafettin tarafından yaptırılan ve zamanla tarihi dokusunu kaybettiği için restore edilen Ahi Şerafettin Zaviyesi'nde gençlere din ve dil eğitimi veriliyor.

Ahi Şerafettin ve ailesi tarafından 13. yüzyılda Kale Mahallesi'nde Arslanhane Camisi'nin yanına imar edilen Ahi Şerafettin Zaviyesi'nde gençler hayata hazırlanıyor.

Selçuklu devleti döneminden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar esnaflara Kur'an-ı Kerim, siyer, hadis, fıkıh gibi dini ilimlerin yanı sıra Ahilik ve ahlaki eğitimin verildiği zaviye, 1990'lı yıllara kadar hafızlık eğitimi verilen yatılı Kur'an kursu olarak kullanıldı.

Bakımsız ve kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yaklaşık iki yıl önce restore edilmeye başlanan zaviye, bu yılın başında Altındağ Müftülüğüne tahsis edildi.

Din İlim Gençlik ve Eğitim Merkezi (DİGEM) Koordinatörü Süleyman Tenger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel irfan merkezinin örneği olan zaviyede, gençlerin din ve dil eğitimi alarak vatanına, milletine hayırlı insanlar olmasını istediklerini söyledi.

Özellikle bu bölgedeki gençleri topluma kazandırmaya çalıştıklarını belirten Tenger, eski dönemlerde zaviyede esnaflara dini ve ahlaki eğitimler verilerek Ahilerin gayrimüslim eşrafa İslam'ı ve Müslümanları tanıttığını anımsattı.

- Arapça dil eğitimi ve Kur'an-ı Kerim

O dönem Anadolu'nun birçok bölgesine tekke, zaviye ve dergah gibi irfan merkezlerinin imar edildiğini vurgulayan Tenger, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak gençlere yönelik faaliyetlerimiz var. Bunlardan birincisi, Ulus İlk Meclis İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı Diyanet Okuma Salonları Öğretim Programı çerçevesinde bir eğitim verilmekte. Bu, eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan bir program. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Arapça dil eğitimi var. Bunun yanında imam hatip ortaokulu iş birliği içerisinde matematik ve sosyal bilgiler dersleri, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre verilmekte. Bu sene 50 öğrencimiz katıldı. Katılan her öğrenciye de Altındağ Müftülüğü tarafından 100'er lira burs verildi."

Liseyi bitiren Suriyeli gençler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na yönelik hazırlık kursu verildiğini söyleyen Tenger, Suriyeli 42 kişinin bu faaliyete katıldığını anlattı.

- Esnaflara yönelik faaliyetlere devam ediliyor

Tenger, DİGEM ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi iş birliğiyle Afganistanlı 20 öğrenciye de Türkçe dil eğitimi verildiğini anlatarak şunları kaydetti:

"İçlerinde mimar, mühendis, doktor, diş hekimi olanlar var. Bu kalifiye elemanların Türkiye'de iş sahibi olabilmesi için Türkçe dil bilgisi belgeleri gerekiyor. Biz de bu hizmeti onlara sağlamış oluyoruz. DİGEM kapsamında aynı zamanda haftanın bir günü üniversite öğrencilerine, bir günü de imam hatip ve hafızlara yönelik sohbet programımız var. Burası zaviyedir. İlk kurulma aşaması esnafları eğitmektir. Dolayısıyla bu bölgedeki esnafları da dikkate alarak haftada bir gün esnaf sohbeti yapıyoruz. Onlar gelemezse biz kendimiz gidip dükkanlarında ziyaret ediyoruz."

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Ahi Şerafettin Zaviyesi Altındağ İlçe Müftülüğü Din İlim Gençlik ve Eğitim Merkezi

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