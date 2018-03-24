Asırlık bir çam daha çıra için kesildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Gürkavak Vadisi ormanlık alanında, asırlık bir çamın gövdesinin yarısının çıra için kesildiğini görüntüleyen doğa yürüyüşçüleri, bu kez de Likya Yolu üzerinde benzer bir manzarayla karşılaştı.

Antalya'nın doğa yürüyüşü ve dağcılık gruplarından Özgür Rotalar Dağcılık ve Doğa Sporları (ÖRDOS) üyeleri, her hafta sonu kentin önemli doğal alanlarında doğa yürüyüşü gerçekleştiriyor. Grup üyeleri geçen ay Geyikbayırı mevkisindeki Manastır Çeşmesi ile Alimpınarı ve Gürkavak ormanlık alanı yürüyüşünde, Gürkavak'a yakın ormanlık alanda asırlık çamın köküne yakın gövde kısmının, elektrikli testereyle tahminen çıra için kesildiğini görüntüledi.

Grup üyeleri bu kez de Likya Yolu üzerinde Gölbastı-Roma Köprüsü mevkisinde gerçekleştirdikleri yürüyüşte, yine asırlık çam ağacının gövdesinin alt kısmının yarısından kesildiğini görüntüledi.

Daha önceki çam ağacına yapılanı 'vicdansızlık' olarak nitelendiren ÖRDOS kurucusu Metin Atasayar, “Bir rezaletle de burada karşılaştık. Alimpınarı- Gürkavak yürüyüşümüzde olduğu gibi çıra alabilmek için dağ gibi bir ağacı bu hale getirecek kadar acımasız" diye tepki gösterdi.

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