Asırlık çınarların Anneler Günü mutluluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma kursuna katılan 108 yaşındaki Fatma Tıraş için Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Türkbahçe İlkokulu sınıf öğretmeni Asiye Erdoğan ve cami imamı Mustafa Yılmaz tarafından düzenlenen sürpriz etkinlikte, 6 çocuk 14 torun ve 5 torunun çocuğu olan Fatma Tıraş, Anneler Günü'nü okuldaki derslikte pasta keserek kutladı.

Tıraş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-8 yaşlarındayken, trenle Fevzipaşa İstasyonuna gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü söyledi.

Uzun yaşamasını bol bol yürüyüş yapmasına ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Tıraş, Anneler Günü'nde kendisi için böyle bir sürpriz yapıldığı için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, 1901 doğumlu Ayşe Uzkar'ın Anneler Günü'nü de ailenin 4 kuşağı bir arada kutladı.

9 çocuğu, 40 torunu, 62 torununun çocuğu ve 2 torunun torunu olan Uzkar'ın yakınları, annelerinin elini öperek, ona sağlıklı uzun ömürler diledi.

Ayşe Uzkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının Anneler Günü'nü kutlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Uzkar'ın oğlu Mustafa Uzkar da 5 kuşağın bir arada yaşadığını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini anlattı. Yaylalarda göçebe hayat sürdürdükten sonra yerleşik hayata geçtiklerini belirten Uzkar, annesinin doğal beslendiği için sağlıklı olduğunu vurguladı.

