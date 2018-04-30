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Asırlık gelenek "kandil duası" Çorum'da yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan kandil duası için bir araya gelen esnaf, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi, bereketli ve bol kazanç için dua etti

ÇORUM (AA) - Çorum'da, ahilik kültüründen gelen "kandil duası" geleneği, esnaf ve sanatkarlarca yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor.

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan kandil duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaf, dini günlerde bir araya geliyor.

Genellikle leblebici esnafı, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar da katılıyor.

Etkinliklerde esnafın hayırlı ve bereketli, bol kazançlı yıl geçirmesi, ayrıca ülkenin ve yeryüzündeki Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi temenni ediliyor.

Berat Kandili öncesi tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleşen kandil duasında esnaf için bereketli ve bol kazanç dilendi.

Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kandil duası geleneğinin, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaştığını söyledi.

Kandil günlerinin yanı sıra bayram arifelerinde de bir araya gelerek dua ettiklerini ifade eden Gürbüzer, "Yıllardır süregelen bu geleneği bundan sonra da devam ettirmeyi arzuluyoruz. Esnaf için hep birlikte sağlık ve huzur ile bol ve bereketli kazanç diliyoruz." dedi.

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Ahilik geneleği Çorum esnaf kandil duası

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