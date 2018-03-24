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Aşk cinayetinin kurbanları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta sevdiği kızı alamadığı için Fırat Yurdakul tarafından öldürülen 5 kişiden 3’ü bugün defnedildi.Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, kızlarının evlenmesine mani oldukları Fırat Yurdakul tarafından pompalı tüfekle öldürülen İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ve oğulları Tarık Esen bugün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği Ortaköy’de kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Sivas’ta sevdiği kızı alamadığı için Fırat Yurdakul tarafından öldürülen 5 kişiden 3’ü bugün defnedildi.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, kızlarının evlenmesine mani oldukları Fırat Yurdakul tarafından pompalı tüfekle öldürülen İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ve oğulları Tarık Esen bugün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği Ortaköy’de kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Anne baba ve oğul yan yana toprağa verildi.
Cenaze namazına CHP Sivas Milletvekili Ali Aklıydız, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazına ayrıca Esen çiftinin asker torunları İbrahim Esen de katıldı. Cenaze sırasında çiftin kızları Uğur Esen, "Senin belanı versin. Benim annemin babamın ekmeğini yedin sen. Ciğerlerin yansın Fırat. Annemi nasıl yüzünden vurdun" diyerek feryatlar etti.
Cenazede, Fırat Yurdakul’un evlenmek istediği Pınar Esen’in soğukkanlı duruşu dikkat çekti. Pınar Esen, ayakta durmakta güçlük çeken halası Uğur Esen’e destek oldu. Uğur Esen annesi, babası ve abisi defnedilmeden önce son kez tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü. Uğur Esen kendisine verilen babasının montuna sarıldı.

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