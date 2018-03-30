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Aşk engel tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 01:06 | Son Güncelleme

Midyat’ta Engelsiz yaşam merkezinde kalan çift, 10 yıl birbirleriyle görüşüp konuştuktan sonra dünya evine girdiler.Mardin Midyat Engelsiz yaşam merkezinde kalan, Aşkın Direkoğlu ve Yaşar Özkan Engelsiz yaşam merkezi müdürüne evlilik talebinde bulunan engelli çiftlere Midyat kaymakamlığı, Midyat belediye başkanı eşi ve Engelsiz yaşam merkezi çalışanlarını desteğiyle dünya evine girdiler.Kaymakam Hüseyin Tekin, Tankçı Yarbay Levent Kaya ve Nurşen Nasıroğlu çiftlerin nikah şahitleri oldular.Özel bir düğün salonunda, canlı müzik eşliğinde düğünleri yapıldı.Gelin Aşkın Direkoğlu (50) ayaklarından engelli olan ve Damat Yaşar Özkan (58) orta düzey görme engelli olan çift engelli olmanın evlenmeye mutlu olmaya engel olmadığını gösterdiler.Midyat belediye başkan vekili, Mehmet Tevfik Baysal tarafından evlilikleri yapılan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.Midyat’ta Kaymakamlık, belediye, Engelsiz yaşam derneği çalışanları ve hayırsever vatandaşların desteği ile engelli çiftler dünya evine girdi.

Aşk engel tanımadı

Midyat’ta Engelsiz yaşam merkezinde kalan çift, 10 yıl birbirleriyle görüşüp konuştuktan sonra dünya evine girdiler.
Mardin Midyat Engelsiz yaşam merkezinde kalan, Aşkın Direkoğlu ve Yaşar Özkan Engelsiz yaşam merkezi müdürüne evlilik talebinde bulunan engelli çiftlere Midyat kaymakamlığı, Midyat belediye başkanı eşi ve Engelsiz yaşam merkezi çalışanlarını desteğiyle dünya evine girdiler.
Kaymakam Hüseyin Tekin, Tankçı Yarbay Levent Kaya ve Nurşen Nasıroğlu çiftlerin nikah şahitleri oldular.
Özel bir düğün salonunda, canlı müzik eşliğinde düğünleri yapıldı.
Gelin Aşkın Direkoğlu (50) ayaklarından engelli olan ve Damat Yaşar Özkan (58) orta düzey görme engelli olan çift engelli olmanın evlenmeye mutlu olmaya engel olmadığını gösterdiler.
Midyat belediye başkan vekili, Mehmet Tevfik Baysal tarafından evlilikleri yapılan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.
Midyat’ta Kaymakamlık, belediye, Engelsiz yaşam derneği çalışanları ve hayırsever vatandaşların desteği ile engelli çiftler dünya evine girdi. Yaklaşık 10 yıldır birbirlerini sevenler evlilikle sevgilerini yenilediler.
Engelsiz yaşam merkezi arabasını gelin arabası yaptılar. Evlilik cüzdanlarını Kaymakam Hüseyin Tekin elinden aldılar.
Düğün davetine katılanlar, Kaymakam Hüseyin Tekin, Belediye başkan vekili Mehmet Tevfik Baysal, Tankçı Yarbay Levent Kaya, Engelsiz yaşam merkezi müdürü Ahmet Candemir, Komando Tabur komutanı binbaşı Zafer Pasinlioğlu, jandarma komutanı Yüzbaşı İbrahim Halil Çiftçi, İlçe milli eğitim müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Devlet Hastanesi başhekimi Mahmut Necdet Palaz, İlçe müftüsü Mehmet Şafii Bilik, STK üyeleri, sivil vatandaşlar ve engelliler hazır bulundu.
Damat Yaşar Özkan,’’ Aşık olduğumuzda yurtsuzlar yurdunda idim, nasıl oldu ise buna aşık oldum elimde olmadan olduk yani aşık oldum ama bunu böyle sonlandırmayı daha tercih ettim yani.
Öyle hepsine ayrı teşekkür ediyorum ben, hepsine Kaymakam bey olsun orada oturan hepsine teşekkür ediyorum ben’’ dedi.
Gelin Aşkın Direkoğlu ise,’’ Ben bile unuttum 10 sene diyebiliriz. Evet 10 sene diyebiliriz, valla ben engellilere yolu gösterdim, sevdiklerini bırakmasınlar arkalarında olsunlar’’ ifadelerini kullandı.
Kaymakam Hüseyin Tekin ise,’’ Çok kıymetli misafirlerimiz çalışma arkadaşlarımız buğun burada Aşkın hanım efendi ve Yaşar beyefendi kardeşlerimizin mutluluklarına şahit olmak için bir araya geldik. Evet mutluluk ertelenebilir belki biraz ama geciktirilmez gecikmemiş bir mutluluk burada hep beraber görüyoruz. Yürekleri hiç daralmasın, gönülleri dinmesin, kalpleri kırılmasın, mutluluk onların peşini hiç bırakmasın, bir ömür boyu mutlu olsun, birbirlerine destek olsunlar kendilerine bundan sonraki hayatlarında mutluluk bir ömür boyu mutluluk diliyorum’’ temennilerinde bulundu.
Ardından gelin hanıma evlilik cüzdanını teslim etti.

Aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadı

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