Aydın'da "aşk engel tanımaz" diyerek evlilik yolculuğuna çıkan fiziksel engelli çiftin nişan yüzüklerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu taktı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 22 yıl önce omurilik felci geçiren Sibel Köksal (49), bir süre önce Yücel Balkım'ın başkanlığını yürüttüğü Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği'ne üye oldu.

Dernek faaliyetleri sırasında arkadaşlıklarını ilerleten Köksal ve Balkım, evlenme kararı aldı.

Çiftin nişan yüzüklerini Engelliler Haftası kapsamında Pınarbaşı mesire alanında düzenlenen programla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu taktı.

Sibel Köksal, çok mutlu bir gün yaşadığını belirterek, "Engel diye bir şey yok, engel kalptedir. Benim veya onun ayağı bir önem taşımıyor. Önemli olan kalbin ve beynin engel taşımamasıdır. Ben kendimi de nişanlımı da engel olarak görmüyorum. Önceden ben de sağlamdım, yürüyordum, geziyordum. Her sağlam, bir engelli adayıdır." diye konuştu.

Balkım da sevgi olduğu zaman tüm engellerin aşılabildiğini bugün gösterdiklerini ifade etti.

