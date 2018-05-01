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"Aşk, Meşk, İcazet" sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:17 | Son Güncelleme

Hattat Mustafa Cemil Efe ve öğrencilerinin hat sanatı eserlerinin yer aldığı sergi, "Yeditepe Bienali" kapsamında sanatseverlerle buluştu - Efe: "Burada klasik İslam sanatları içinde, öğrenilmesi en zor sanatlardan biri olan hüsnühat sanatını tıpkı iki üniversite bitirmiş gibi talim ederek, haftanın belki de her günü çalışarak tamamlayan 8 öğrenci icazet alıyor"

İSTANBUL (AA) - Hattat Mustafa Cemil Efe ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Aşk, Meşk, İcazet" sergisi "Yeditepe Bienali" kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda düzenlenen bienaldeki sergi, Fatih'teki 2. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi'nde açıldı.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bienalin "hünerli insanlar" temasını işlediğinin altını çizerek, "Bizim sunacağımız icazet töreni programı, bienale çok uygun bir projeydi. Nihayetinde kendi atölyemde 8 yılda yetiştirdiğim 8 talebeme icazet vereceğiz. Bu bir gelenek ve bunun sürdürülmesi gerekiyor. Bienal içindeki bu projede hem onlara bir sergi hem de icazet töreni tertip etmek niyetiyle yola çıktık. Burada klasik İslam sanatları içinde, öğrenilmesi en zor sanatlardan biri olan hüsnühat sanatını tıpkı iki üniversite bitirmiş gibi talim ederek, haftanın belki de her günü çalışarak tamamlayan 8 öğrenci icazet alıyor." dedi.

Hat sanatına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Efe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde hat sanatına ilişkin birçok sergi açılıyor ve organizasyonlar yapılıyor. Dünya çapında da etkinlikler yapılıyor. Aslında hat sanatına ilgi çok. Fakat bir talebenin yetişmesi çok uzun sürdüğü için, günümüz kapitalist sisteminde de insanların bir an önce o materyalist düzene ayak uydurmaya meyyal hareketlerinden dolayı, öğrenmeye ilgi fazla değil. Satın almaya ilgi var ama öğrenmeye yönelik ilgi biraz zayıf. Bu tarz organizasyonlar, belki ilgiyi daha da arttırır. Merhale merhale artıyor da. Şu anda devam eden 67 öğrencim var."

Hattat Efe, bienal çerçevesinde 4 projelerinin daha olduğunu belirterek, diğer sergilerin Ayasofya ve Nuruosmaniye Camisi'nin mahzeninde görülebileceğini kaydetti.

Hocası Hattat Fevzi Günüç'e yazdığı mektubu da okuyan Efe, öğrencilerinin aldığı eğitimi detaylarıyla anlattı.

- "Onay verilen 155 projenin hepsi çok kısa bir sürede geldi"

Bienal küratörü Serhat Kula da bienale ilişkin bilgi vererek, "Bugün yapılan bu çalışmanın alt zemini, belki bundan sonraki bienallerde ya da buna benzer organizasyonlarda, yeni işlerin ve çalışmaların daha kusursuz, planlı, programlı işlere de zemin oluşturur. Bizi en iyi anlayan hocalarımızdan birkaç sanatçımızdan birisi olan Mustafa Cemil Efe'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten klasiğin en nadide örneklerini ortaya koyarak, klasiğin geleneğin, bir silsile halinde devam ettiğini bize gösterdi. Ayrıca bugünün modern çalışmalarıyla, özellikle Ayasofya ve Nuruosmaniye Camisi'ndeki mahzen kısmındaki enstalasyonlarıyla, tam bu stratejiyi yakalayan sanatçılarımızdan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Klasik Türk Sanatları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İbrahimağaoğlu ise bienale başladıklarında çok sayıda sanatçıyı bir araya getirmek konusunda endişe ettiklerini söyleyerek, "Gerçekten sanatkarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize başvuran proje sayısı yaklaşık 500'dü. Bunlardan 155'ine onay verdik. Bizim niyetimiz 155 projenin 60-70 tanesi hayata geçirilebilirse bienal kararını bulmuş olacaktı. Ama 155 projenin hepsi çok kısa bir sürede geldi. Bu yüzden bütün sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tuğba Oğuzcan, Esra Terzi, Sedef Soylu, Ünal Ünalan, Neslihan Sucaklı, Sibel İnan, Fatma Akyol ve Medine Kavak'ın icazet belgelerini aldığı törenin ardından açılan sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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